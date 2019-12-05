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ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции

ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 5 декабря. УНН. 4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела неподалеку Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

1 вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, у Широкино, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, Зеленский дал звание Героя Украины двум сотрудникам СБУ, погибших на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС
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