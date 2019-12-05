Новости: Экономика
Четверг, 5 декабря 2019, 08:09 • Юлия Шрамко • 1245
Мировые цены на нефть снизились
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром упали в цене до 62,88 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,19%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,19 доллара за баррель, потеряв 0,41%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.
Источник: УНН