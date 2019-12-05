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Международный день волонтеров отмечают сегодня

Международный день волонтеров отмечают сегодня

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития отмечается ежегодно 5 декабря, сообщает УНН.

Отмечать этот день предложила Генеральная ассамблея ООН.

Этот день дает возможность добровольцам и различным организациям отпраздновать свою работу, поделиться своими ценностями и рассказать о себе на уровне сообществ, неправительственных организаций, организаций системы ООН, правительства и частного сектора.

Напомним, в Офисе Президента презентовали идею Национального альянса волонтеров.

Источник: УНН
Теги: ООН, волонтеры, календарь, праздник
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