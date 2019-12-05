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Водителей предупредили о заснеженных дорогах и гололедице

Водителей предупредили о заснеженных дорогах и гололедице

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Автомобильные дороги в Ивано-Франковской и Луганской областях местами заснеженные, в Ровенской - местами гололедица, однако в целом проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 5 декабря 2019 года на всей территории страны без осадков, только в Харьковской области небольшой снег. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое. В Ивано-Франковской и Луганской областях местами заснеженное. В Ровенской области - местами гололедица. Средняя температура воздуха колеблется от -7 до +2°С", - сообщили дорожники.

На перевальных участках дорог, как указано, без осадков. Температура воздуха -6...- 14°С.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - отметили в агентстве.

Напомним, 5 декабря в Украине до 5 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, Укравтодор, дорога
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