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На въезде в Киев образовалась пробка из-за ДТП

На въезде в Киев образовалась пробка из-за ДТП

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На улице Богатырской на въезде в Киев образовалась пробка из-за ДТП, сообщает корреспондент УНН.

Со стороны Вишневого на подъезде к столице машины стоят в пробке из-за перекрытия почти всех полос движения в направлении Киева из-за того, что столкнулось 5 автомобилей. По внешним признакам, столкновение не повлекло существенных повреждений, однако автомобили перегородили дорогу, чем вызвали задержку движения.

Сейчас водители ждут приезда полиции.

Напомним, накануне из-за непогоды в Киевской области произошло вдвое больше ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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