Новости: Киев
Четверг, 5 декабря 2019, 10:04 • Татьяна Юдина • 8340
На въезде в Киев образовалась пробка из-за ДТП
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На улице Богатырской на въезде в Киев образовалась пробка из-за ДТП, сообщает корреспондент УНН.
Со стороны Вишневого на подъезде к столице машины стоят в пробке из-за перекрытия почти всех полос движения в направлении Киева из-за того, что столкнулось 5 автомобилей. По внешним признакам, столкновение не повлекло существенных повреждений, однако автомобили перегородили дорогу, чем вызвали задержку движения.
Сейчас водители ждут приезда полиции.
Напомним, накануне из-за непогоды в Киевской области произошло вдвое больше ДТП.
Источник: УНН