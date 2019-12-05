КИЕВ. 5 декабря. УНН. На улице Богатырской на въезде в Киев образовалась пробка из-за ДТП, сообщает корреспондент УНН.

Со стороны Вишневого на подъезде к столице машины стоят в пробке из-за перекрытия почти всех полос движения в направлении Киева из-за того, что столкнулось 5 автомобилей. По внешним признакам, столкновение не повлекло существенных повреждений, однако автомобили перегородили дорогу, чем вызвали задержку движения.

Сейчас водители ждут приезда полиции.

Напомним, накануне из-за непогоды в Киевской области произошло вдвое больше ДТП.