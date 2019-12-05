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На трассе до границы с Польшей столкнулись бус и легковушка, есть пострадавшие

На трассе до границы с Польшей столкнулись бус и легковушка, есть пострадавшие

ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во Львовской области в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки травмировались четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, передает УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 декабря около 20:25 на автодороге "Львов - Краковец" в Яворовском районе. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись микроавтобус Opel Vivaro, которым управлял 36-летний львовянин, и Volkswagen Passat под управлением 43-летнего жителя Львова. В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, а также двое пассажиров Volkswagen возрастом 20 и 21 год", - сообщили в полиции.

Добавим, "Краковец" - пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей.

На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в ДТП с украинцами в России 8 граждан получили травмы, один - в тяжелом состоянии.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область
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