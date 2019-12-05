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У киевлянки изъяли наркотиков на полмиллиона гривен

У киевлянки изъяли наркотиков на полмиллиона гривен

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Жительница столицы перепродавала наркосодержащие лекарственные средства, которые получала по рецепту, а также занималась изготовлением и сбытом наркотиков растительного происхождения. Ее задержали. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

"Полицейским стало известно, что подозреваемая находится на учете наркозависимых, а затем регулярно по рецептам получает наркосодержащие препараты. При этом полученные лекарства женщина не принимала, а перепродавала по завышенным ценам. Также в ходе документирования преступной деятельности правонарушителя полицейские установили, что она занимается изготовлением и сбытом наркотических средств растительного происхождения", - говорится в сообщении.

Во время санкционированного обыска квартиры фигурантки правоохранители изъяли таблетки "трамадола", "бупреморфина", один килограмм марихуаны и 1,5 килограмма маковой соломки. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка", составляет около 500 тысяч гривен.

Обнаруженные вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу, а злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Она - 45-летняя местная жительница, ранее попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление.

Следователем Соломенского управления полиции объявлено фигурантке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные повторно) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области задержали злоумышленников, которые занимались сбытом наркотиков, психотропов и прекурсоров.

Источник: УНН
Теги: Киев, наркотики, наркоторговля
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