Шесть людей погибли из-за взрыва на курорте в Польше

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Как минимум шесть человек погибли в курортной местности Щирк на юге Польши в результате взрыва газопровода в среду вечером. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

"В результате взрыва бытового газа в среду вечером в курортной местности Щирк на юге Польши полностью разрушен трехэтажный особняк. Погибли как минимум шестеро человек. Спасатели ищут под завалом еще двоих жителей дома", - говорится в сообщаении.

На месте происшествия работают около 100 пожарных, а также обученные для поисков людей собаки.

Как сообщил начальник областного управления государственной пожарной охраны Яцек Клещевский, в ходе поисково-спасательных работ до сих пор исследована примерно половина завала.

По предварительным данным, причиной взрыва стало повреждение в ходе ремонтных работ подземного газопровода среднего давления, проходящего мимо жилого дома.

Президент Польши Анджей Дуда в своем Twitter выразил надежду, что спасателям удастся извлечь из-под завала живых людей.

Напомним, при взрыве снарядов времен Второй мировой погибли два польских саперы.