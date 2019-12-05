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Шесть людей погибли из-за взрыва на курорте в Польше

Шесть людей погибли из-за взрыва на курорте в Польше

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Как минимум шесть человек погибли в курортной местности Щирк на юге Польши в результате взрыва газопровода в среду вечером. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

"В результате взрыва бытового газа в среду вечером в курортной местности Щирк на юге Польши полностью разрушен трехэтажный особняк. Погибли как минимум шестеро человек. Спасатели ищут под завалом еще двоих жителей дома", - говорится в сообщаении.

На месте происшествия работают около 100 пожарных, а также обученные для поисков людей собаки.

Как сообщил начальник областного управления государственной пожарной охраны Яцек Клещевский, в ходе поисково-спасательных работ до сих пор исследована примерно половина завала.

По предварительным данным, причиной взрыва стало повреждение в ходе ремонтных работ подземного газопровода среднего давления, проходящего мимо жилого дома.

Президент Польши Анджей Дуда в своем Twitter выразил надежду, что спасателям удастся извлечь из-под завала живых людей.

Напомним, при взрыве снарядов времен Второй мировой погибли два польских саперы.

Источник: УНН
Теги: Польша, смерть, взрывы, курорты
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