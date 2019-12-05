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Рада продлила заседание до полного исчерпания повестки дня

Рада продлила заседание до полного исчерпания повестки дня

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада Украины продлила заседание до полного исчерпания повестки дня. Соответствующее решение поддержали 254 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

"Поступило предложение продолжить заседание до полного исчерпания повестки дня сегодняшнего пленарного заседания", - отметил глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Так, соответствующее решение поддержали 254 народных депутата Украины.

Ранее УНН сообщал, Верховная Рада Украины 5 декабря на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроекты о противодействии рейдерству и об оборонных закупках.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, повестка дня, заседание
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