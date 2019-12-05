Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 декабря 2019 12:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3255
Версия для печати

Рада приняла за основу законопроект об инфраструктуре геопространственных данных

Рада приняла за основу законопроект об инфраструктуре геопространственных данных

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу проект закона №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных. Соответствующее решение поддержали 322 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных предусматривает установление правовых основ деятельности и функционирования геопространственных данных, а также создание национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Кроме того, законопроект имеет целью обеспечить межотраслевую интеграцию геопространственных данных и данных кадастров и формирование современной системы обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации.

Также, по мнению авторов законопроекта, он обеспечит открытие в сети Интернет геопространственных данных и метаданных, создаваемых в публичном секторе и предприятиями - монополистами.

Напомним, 17 января 2018 года Кабинет министров Украины утвердил национальную инфраструктуру геопространственных данных (НИГД).

Справка УНН: Национальная инфраструктура геопространственных данных - это комплексная система, объединяющая десятки информационных слоев с важными пространственными данными (рельеф, подземные/наземные коммуникации, водные и лесные ресурсы, инфраструктура, объекты недвижимости, статистическая информация, демографические данные и др.) на базе единой геодезической и картографической основе. Обеспечение широкого и удобного доступа к этой информации через единый геопортал позволит многим отраслям экономики и государственным учреждениям повысить эффективность работы, снизив затраты на поиск данных.

Источник: УНН
Теги: ВР, карта, география
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.