Нардепы приняли законопроект о противодействии рейдерству

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №0858 о противодействии рейдерству. Соответствующее решение поддержали 362 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №0858 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству предусматривает защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправного поглощения и захвата предприятий в аграрном секторе экономики.

По словам авторов законопроекта, он имеет целью введение на законодательном уровне действенных предохранителей, которые бы сделали невозможным:

неправомерное завладение землями, которые используются сельскохозяйственными предприятиями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, используемых ими;

захват имущества сельскохозяйственных предприятий;

поглощение сельскохозяйственных предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав;

противоправные остановки деятельности сельскохозяйственных предприятий вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силовое противодействие их производственной деятельности.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет по вопросам аграрной и земельной политики поступило 87 поправок, 83 из которых были учтены, а 4 - отклонены.

Добавим, 10 июля 2018-го законопроект был принят в первом чтении предыдущим (XIII) созывом ВРУ, после чего его рассмотрение было перенесено и 20 января 2018-го проект закона был передан на повторное второе чтение.

Напомним, в июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству".



После чего Президент поручил до 1 октября внести в ВРУ законопроект о противодействии рейдерству.



