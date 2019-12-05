В течение года в ПЦУ присоединилось более 600 приходов

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В течение года в Православной Церкви Украины присоединилось более 600 приходов, но со временем прогнозируется вторая мощная волна переходов к ПЦУ. Об этом рассказал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью ВВС Украина, передает УНН.

Так, на вопрос журналиста, чувствует ли Митрополит некоторое разочарование по поводу количества приходов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), которые перешли к ПЦУ за этот год, Епифаний ответил, что процесс должен происходить мирно, добровольно и спокойно.

“В течение года к нам присоединилось более 600 приходов... Процесс должен происходить мирно, добровольно и спокойно. Мы не стремимся создавать внутри страны второй — религиозный фронт”, — рассказал Митрополит.

Он отметил, что это было желание со стороны РФ — создать в Украине противостояния на религиозной почве.

“Как предстоятель я хорошо понимал, что мы не имели права предоставлять основания для внутренней религиозной борьбы. Поэтому те приходы, которые сразу приняли решения, которые были к этому готовы, они приняли соответствующее решение и присоединились. Но со временем вторая мощная волна переходов к ПЦУ”, — добавил Епифаний.

Так, по его мнению, эта волна будет обусловлена признанием от других поместных православных церквей, еще два-три признания — и волна усилится.

“Сейчас есть определенные препятствия политического характера, также возникли определенные трудности по перерегистрации общин. Каждая община ожидает и наблюдает. Сейчас мы видим негативные сигналы из регионов — до сих пор в некоторых областях даже не суждено регистраторов в областных администрациях. Процесс оказался немного сложным юридически. Общины, которые еще не приняли решение, но стремятся перейти к ПЦУ, ждут. Когда они увидят, что можно принять решение и сразу юридически его воплотить, то переходов будет еще очень много”, — рассказал Епифаний.

Как ранее сообщал УНН, в ПЦУ объяснили уменьшение активности перехода церквей от УПЦ МП.