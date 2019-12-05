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Премьер РФ заявил, что Зеленский хочет мира в Украине

Премьер РФ заявил, что Зеленский хочет мира в Украине

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский “хочет возобновления отношений с РФ и мира в своей стране”, но вопрос в том, получится ли у него это. Об этом сообщил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Очевидно, нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с Россией в том числе, чтобы мир был, чтобы возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Вопрос в том, получится ли у него”, — сказал он. По мнению российского премьера, важно, чтобы Зеленскому хватило силы духа и мужества противостоять “оголтелому национализму”.

“Самое главное, я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах, а иными словами, противостоять такому „оголтелому национализму“ и желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Россией”, - пояснил премьер-министр.

Как отмечалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре провел рабочую встречу с главой “Газпрома” Алексеем Миллером и обсудил с ним вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Украины. По мнению главы российского правительства, “газовые проблемы в Украине остаются независимо от власти”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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