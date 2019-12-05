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Драка в Раде произошла между нардепами из партии "Слуга народа"

Драка в Раде произошла между нардепами из партии "Слуга народа"

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины сегодня, 5 декабря, возникла драка между двумя народными депутатами партии "Слуга народа". Об этом на своей странице в Facebook написала соглава фракции "ЕС" Ирина Геращенко, передает УНН.

"В свое время я дала прогноз, что первая сессионная драка состоится между слугами. Только что Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор "Европейской Солидарности", затянул его за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана с нашего сектора", - написала Геращенко.

По ее словам, члены партии "ЕС" хотели обратиться в Регламентный комитет с требованием рассмотреть этот случай на заседании и отстранить Бужанского от сессионных заседаний.

Ранее УНН сообщал, в Верховной Раде Украины во время пленарного заседания произошла драка между народными депутатами Украины.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, драка, Слуга народа
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