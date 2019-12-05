ООС: боевики трижды открывали огонь

КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала этих суток боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск", - сказал Гуцуляк.

В частности, враг очередной раз нарушил Минские соглашения. С 07.25 по направлению от Саханку оккупанты в течение 20 минут выпустили 10 мин калибра 82 мм по нашим защитникам Широкино.

С 08.20 противник вел огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения по позициям наших воинов в районе населенного пункта Новолуганское.

С 11.15 оккупанты целились по позициям наших защитников вблизи населенного пункта Луганское. Здесь противник вел огонь с СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

"Наши герои несколько раз адекватно подавляли вражескую вооруженную активность с легкого пехотного вооружения. Потерь с начала текущих суток среди наших героев-защитников, по имеющейся информации, нет", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, 4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.