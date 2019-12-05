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Для поисков пропавших на пожаре в Одессе самолетом прибыло подкрепление из столицы

Для поисков пропавших на пожаре в Одессе самолетом прибыло подкрепление из столицы

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Для проведения поисковых работ в завалах в одесском колледже, где произошел пожар, в котором одна студентка погибла, 14 человек пропали, прибыло подкрепление из столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Для проведения поисковых работ в завалах привлечена группа специальных аварийно-спасательных работ ГСЧС, прибывшая самолетом из Киева", - указали в ведомстве.

В настоящее время пожар полностью не погасили. Продолжается подготовка к проведению поисково-спасательных работ.

По информации Национальной полиции, остается неизвестно место пребывания 14 человек, в том числе 4 студентов и 11 человек персонала.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3 этаже 6-ти этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пожары, ГСЧС
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