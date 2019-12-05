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Правительство рассматривает возможность запретить ездить украинцам в РФ по внутренним паспортам

Правительство рассматривает возможность запретить ездить украинцам в РФ по внутренним паспортам

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет министров с 1 марта 2020 года может отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Такую информацию УНН подтвердил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

На вопрос, намерено ли украинское правительство отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с РФ по внутреннему паспорту гражданина и свидетельству о рождении, директор Департамента консульской службы ответил "подтверждаю".

"Это концесусное мнение причастных центральных органов исполнительной власти, которая нашла свое отражение в поручении Кабинета Министров разработать проект соответствующего постановления правительства", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, соответствующая ли инициатива исходила от МИД.

В прошлом году в Министерстве иностранных дел допускали возможность введения биометрических виз для граждан России.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Украина, паспорт
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