Нардепы приняли за основу законопроект об оборонных закупках

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу депутатский законопроект №2398-д (альтернативный №2398) об оборонных закупках. Соответствующее решение поддержали 293 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2398-д предусматривает расширение сферы применения закона "Об оборонных закупках" в части распространения его действия на закупки товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения задач по отпору вооруженной агрессии и предотвращению угроз государственной безопасности, независимости Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности, по борьбе с терроризмом, устранению обстоятельств, что приводит к необходимости введения чрезвычайного положения.

Кроме того, законопроект усиливает механизмы защиты интересов национального производителя и национальной экономики в целом.

Также предусмотрена возможность исключительно для национальных производителей увеличения предельно допустимого уровня рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур.

Также законопроект предусматривает изменение порядка обжалования процедур закупки, осуществляемых во время военного положения.

По словам авторов законопроекта, он создает правовые и экономические предпосылки для развития конкурентной среды в сфере оборонных закупок, повышения качества товаров, работ и услуг оборонного назначения для нужд обороны. А также удовлетворяет основные требования законодательства Европейского Союза на уровне основополагающих принципов и принципов закупок.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что закон о Государственном бюджете на 2020 год, передан на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предусматривает, что финансирование сектора безопасности и обороны вырастет на 33,8 млрд грн по сравнению с текущим годом, и составит 5,45% от ВВП, что является приоритетом для Зеленского.