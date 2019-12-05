В день своего 60-ти летнего юбилея Ярославский подарил Харькову музей Евро-2012

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня, 5 декабря, в день своего 60-ти летнего юбилея Александр Ярославский, президент и владелец группы DCH, встретился с журналистами и показал им “первую очередь” музея Евро-2012 в Харькове. Экспозиция под названием “Kharkiv −2012 — Forever” открылась в принадлежащем бизнесмену luxury-отеле Kharkiv Palace Hotel 5*.

Напомним, Александр Ярославский в 2007-2012 гг. был генеральным инвестором и координатором подготовки Харькова к Евро-2012. Его инвестиции в создание критериальных для УЕФА объектов инфраструктуры турнира (стадион, аэропорт, отель, тренировочный лагерь, волонтерский центр) превысили $300 млн. Полностью перестроенный Ярославским по жестким европейским требованиям “Металлист” был торжественно открыт ровно 10 лет назад, в день 50-летия бизнесмена.

В изданной специально для сопровождения музейной экспозиции фотокниге приведено приветственное слово Александра Ярославского, в котором говорится: “Ровно 10 лет назад начала сбываться наша прекрасная мечта — завоевать для Харькова право провести престижнейший международный турнир. 5 декабря 2009 г. состоялся первый поединок на новом стадионе, и наша вера в успех обрела осязаемые черты. Это был сложный и напряженный период, но мощный и увлекательный вызов для всех, кто вкладывал душу в будущее Харькова, его принципиальное обновление. Инфраструктура Харькова служит городу и развивается, будучи надежной базой для нового рывка. Я искренне благодарен каждому, кто тогда верил в возможности Харькова и делом поддержал наше амбициозное начинание”.

Экспозиция музея, созданного при поддержке УЕФА содержит эксклюзивные документальные фото- и видеоматериалы. В витрине, посвященной истории турнира в настоящее время экспонируется специально доставленная из штаб-квартиры европейского футбольного союза в Ньоне точная копия Кубка, за который сражаются на европейских чемпионатах по футболу самые сильные сборные континента. Кроме того, изюминка музея — интерактивные решения на основе технологий дополненной и виртуальной реальности, которые помогут посетителям “оживить” макеты ключевых инфраструктурных объектов, построенных DCH в Харькове для Евро-2012. А также сделать фото с героями турнира с помощью уникальной фотопанели в лобби отеля.

Ярославский анонсировал намерение вложить в развитие музея порядка $1,5 млн. “Вторая очередь” экспозиции вскоре откроется в Международном аэропорту “Харьков”.

Как известно, Харьков изначально не входил в число основных принимающих городов Евро-2012, определенных УЕФА. Однако усилия и инвестиции Ярославского обеспечили “первой столице” право принять матчи Евро-2012.

DCH — одна из крупнейших украинских многопрофильных корпораций. Ключевые направления деятельности Группы: финансы, промышленность, добыча полезных ископаемых, транспорт и машиностроение, девелопмент, производство стройматериалов, гостиничный бизнес и др. В числе украинских активов DCH: Днепровский металлургический завод (ДМЗ), рудник “Суха Балка”, УГДК, страховая компания “ИНГО Украина”, Международный аэропорт “Харьков”, отель Kharkiv Palace Hotel 5*, ЖК “Воздвиженка” в Киеве, сеть ТРЦ “Караван Megastore”, Харьковский тракторный завод, регбийный клуб “Олимп”, и др.