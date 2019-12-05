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В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
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Ермак: Зеленский после Парижа готов внести в парламент закон о "статусе Донбасса" с изменениями

Ермак: Зеленский после Парижа готов внести в парламент закон о "статусе Донбасса" с изменениями

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак во время выступления в Чатем Хаус в Лондоне заявил, что Президент готов внести в парламент законопроект о продлении действия закона "Об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях" после саммита в "нормандском формате". Тезисы выступления Ермака навела на своей странице в Facebook начальник отдела международного сотрудничества и коммуникаций Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Екатерина Смаглий, передает УНН.

"Несмотря на различные слухи, мы едем в Париж, чувствуя полную поддержку от наших международных партнеров, включая США, Канаду, ЕС и Великобританию", - сказал Ермак во время мероприятия.

По его словам, встреча в Париже 9 декабря - это самое важное событие международной политики Украины в этом году.

"Об особом статусе этих территорий (неподконтрольных правительству территории Донбасса - ред.). Украинский парламент 8 созыва принял закон "Об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях", срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года. По результатам переговоров 9 декабря Президен Зеленский готов внести в парламент законопроект о продлении действия этого закона. В 2020 году мы готовы внести изменения в этот закон, добавив в него элементы формулы Штанмайера", - сказал помощник Президента.

Напомним, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Нормандский формат, особый статус, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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