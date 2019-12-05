Фонд социального страхования не смог проголосовать за изменения в бюджет на 2019 год

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Фонд социального страхования Украины не смог проголосовать за изменения в бюджет Фонда на 2019 год. Рассмотрение этого вопроса перенесли на следующее заседание Фонда. Об этом сообщил новый председатель правления Фонда, заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства социальной политики Украины.

“Рассмотрение вопроса об изменениях в бюджет Фонда на 2019 год перенесено на следующее заседание правления Фонда. Речь идет о 1 млрд 17 млн грн. Но внесение изменений в бюджет Фонда не входит в компетенцию правления, а должно осуществляться Кабмином по инициативе Минсоцполитики. Мы, как министерство внесем соответствующие предложения на рассмотрение Кабинета Министров Украины”, — сказал Коваль.

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Он отметил, что сегодня исполнительной дирекции Фонда также поручено подготовить проект бюджета Фонда на 2020 год и вынести его на рассмотрение заседания правления.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, который призван привести в соответствие расходы Фонда социального страхования в его финансовых возможностей. Соответствующее решение поддержали 250 народных депутатов Украины.