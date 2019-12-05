Рада приняла законопроект о деятельности организаций, основанных лицами с инвалидностью

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона № 2439 о создании условий деятельности для предприятий и организаций, основанных общественными объединениями лиц с инвалидностью. Соответствующее решение поддержали 360 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2439 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий деятельности для предприятий и организаций, основанных общественными объединениями лиц с инвалидностью предусматривает стимулирование деятельности таких предприятий и организаций путем продления действия налоговой льготы и приведение терминологии в соответствие с законами.

Так, законопроект предусматривает продлить на два года (до 2025 года) срок действия льготной ставки по налогу на добавленную стоимость по операциям по поставке товаров и услуг, изготавливаемых и поставляемых организациями или предприятиями лиц с инвалидностью.

Кроме того, предусмотрено привести законодательство в соответствие с положениями Конвенции о правах лиц с инвалидностью в части употребления термина “лицо с инвалидностью” вместо “инвалид”.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О повышении эффективности мероприятий в сфере прав лиц с инвалидностью”, с целью создания условий для реализации социальной защиты людей с инвалидностью и улучшения доступа к медицине, образованию, труду и транспортной инфраструктуры.