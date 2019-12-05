ВР предварительно одобрила отсрочку штрафов относительно "евроблях"

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об изменениях в Таможенном кодексе, в частности, урегулирования таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2288 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481 предусматривает создание предпосылок для комплексного урегулирования вопроса таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в Украине.

Таким образом, приостанавливаются штрафные санкции, связанные с растаможкой таких авто, в соответствии с вышеуказанными статьями, до 31 декабря 2019-го включительно.

Кроме того, законопроект имеет целью обеспечения соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, 29 октября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, поданный народным депутатом от фракции "Слуга народа" Алексеем Ковалевым, о растаможке автомобилей на еврономерах под №2342.



Ранее УНН сообщал, что штрафы за растаможку "евроблях" отложены до 1 января 2020 года.