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ВР предварительно одобрила отсрочку штрафов относительно "евроблях"

ВР предварительно одобрила отсрочку штрафов относительно "евроблях"

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об изменениях в Таможенном кодексе, в частности, урегулирования таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2288 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481 предусматривает создание предпосылок для комплексного урегулирования вопроса таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в Украине.

Таким образом, приостанавливаются штрафные санкции, связанные с растаможкой таких авто, в соответствии с вышеуказанными статьями, до 31 декабря 2019-го включительно.

Кроме того, законопроект имеет целью обеспечения соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, 29 октября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, поданный народным депутатом от фракции "Слуга народа" Алексеем Ковалевым, о растаможке автомобилей на еврономерах под №2342.

Ранее УНН сообщал, что штрафы за растаможку "евроблях" отложены до 1 января 2020 года.

Источник: УНН
Теги: ВР, таможня, евробляхи
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