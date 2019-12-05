Подозреваемые в убийстве мальчика в Киеве были участниками добровольческого движения - Геращенко

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Большое количество молодых людей, которые пошли воевать на восток Украины используют для выполнения преступлений. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

“К сожалению случилось так, что многие молодые люди, которые пошли воевать на восток страны, они стали инкубатором для произрастания их в разного рода преступлениях. Это не первое преступление совершенный, что какие-то молодые люди, кто-то что-то пообещал, они пошли убивать, взрывать. Поэтому, я сейчас обращаюсь к руководителям парамилитарных группировок, которые есть в нашей стране”, — сообщил он.

Геращенко призвал парамилитарные организации присматриваться к членам своих организаций, чтобы избежать подобных случаев.

“Если вы видите, что кто-либо из тех людей, которые воевали с вами, каким образом потеряли связь с вашей организацией, есть какие-то подозрения, что они могут сотрудничать с преступными группировками, пожалуйста, связывайтесь с полицией, давайте будем предупреждать такие преступления. Как что кто-то сообщил, что эти два парня уже полгода, как отошли от добровольческого движения и занимались непонятно чем, то возможно можно было что-то предупредить”, — отметил замминистра.

Он также подтвердил, что подозреваемый был награжден орденом “За мужество” и был защитником Украины.

“Тот парень, который стрелял в Соболева, убил его сына, он действительно был снайпером, он действительно был награжден Президентом Порошенко орденом „За мужество“, он действительно проявлял себя как защитник Украины, а после этого, он сделал это ужасное преступление, и все его предыдущие заслуги перед страной не могут быть никоим образом смягчающими бремя его наказания. Оно будет очень жестоким”, — добавил Геращенко.

Кроме этого Геращенко напомнил, что стреляли из окна гостиницы с которой следили за Соболевым.

“Номер был вынут специально для того, чтобы следить за Соболевым, который бывал постоянно в ресторане „Марио“, и для того, чтобы оттуда сделать выстрел. Выстрел был очень точный, на расстояние около 150 метров, и стрелявший имела специальные навыки”, — пояснил он.

Как сообщалось, суд уже арестовал одного подозреваемого в убийстве 3-летнего мальчика в центре столицы.

Также суд арестовал и второго подозреваемого в убийстве мальчика.

Напомним, 1 декабря в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб трехлетний мальчик.

Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве и нашла оружие, из которого было совершено убийство. Двум задержанным было объявлено подозрение.

По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления — площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана. Исполнитель выстрелил с балкона комнаты, в то время как другой подозреваемый следил за ситуацией с улицы. После производства выстрела, от которого погиб мальчик, подозреваемые скрылись с места преступления на авто.