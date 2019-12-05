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В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
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В Госдепе напомнили о первоочередности обеспечения условий Минских соглашений о безопасности

В Госдепе напомнили о первоочередности обеспечения условий Минских соглашений о безопасности

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Выполнение условий безопасности Минских соглашений является первоочередным и только после этого может быть введена политическая составляющая. Об этом заявил и.о. помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщает УНН.

"Я только что приехал из Киева, где я вновь подтвердил поддержку США для Украины. Администрация Президента Зеленского реализует внутренние реформы и предпринимает шаги по активизации мирного процесса на востоке Украины. Мы приветствуем недавнее разведения сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом. Поддерживаем саммит "нормандского формата", запланированный на следующий понедельник в Париже, и мы надеемся на положительный результат, что приблизит восстановление украинского суверенитета и территориальной целостности", - заявил Рикер.

Представитель Госдепа в очередной раз призвал Россию прекратить агрессию в Украине и выполнить обязательства заложенные в Минских соглашениях. По его мнению, это позволит двигаться дальше.

"Политический аспект Минских соглашений и будущих договоренностей должен быть выполнен только после того как этого будут позволять условия безопасности", - отметил Рикер, отметив, что ситуация с безопасностью в Европе обозначена недоверием из-за действий России.

Напомним, "нормандская" встреча запланирована на 9 мая в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: Минские соглашения, Нормандский формат
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