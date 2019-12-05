У Президента назвали возможную дату проведения выборов в ОРДЛО

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак во время выступления в Чатем Хаус в Лондоне заявил, что Украина рассчитывает провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса в один день 31 октября 2020 года. Помощника Президента цитирует Янек Ласоки, бывший сотрудник Европейского совета по международным отношениям, передаёт УНН.

“Мы намерены провести выборы по всей Украине 31 октября 2020 года”, - цитирует он Ермака.

Как пишет организатор мероприятия “Ukrainian Prism”, по словам помощника Президента, местные выборы на неконтролируемых территориях “являются важнейшим результатом реализации Минских соглашений”.

“Во время выборов там не может быть боевиков. Также Украина должна иметь полный контроль над границей”, — сказал он.

Напомним, ранее Ермак заявил, что Президента Зеленский после саммита в “нормандском формате” в Париже готов внести в парламент закон об “особом статусе Донбасса”.