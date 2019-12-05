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Спасатели поднялись на крышу одесского колледжа для поисков пострадавших

Спасатели поднялись на крышу одесского колледжа для поисков пострадавших

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Спасатели на кране поднялись на крышу одесского колледжа, в котором произошел смертельный пожар. Они спустятся внутрь здания для поисков людей. Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Специальный отряд спасательно-поисковой службы ГСЧС на кране поднимается к крыше дома! Они спустятся внутрь колледжа для поисков людей”, — написал Максим Куцый.

Он также добавил, что спасатели снабжены необходимыми инструментами для прохождения сквозь завалы.

Также отмечается, что эксперты-строители подтвердили, что каркас здания в удовлетворительном состоянии.

Напомним, по состоянию на 12:00 пожар в колледже не погасили.

Также напомним, спасатели начали разбирать завалы в одесском институте.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, ЧП
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