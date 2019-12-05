Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 декабря 2019 15:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4635
Версия для печати

У Президента заявили о готовности обсудить тему газа на "нормандском саммите"

У Президента заявили о готовности обсудить тему газа на "нормандском саммите"

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На встрече лидеров в "нормандском формате" Украина готова к обсуждению любых вопросов, в том числе газовых. Об этом сказал помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак журналистам в Чатем Хаус в Лондоне на полях конференции относительно ожиданий от "нормандского саммита", передает корреспондент УНН.

"В переговорном процессы нельзя ничего гарантировать, так как в нем участвуем не только мы, а еще и два президента и канцлер Германии. Мы готовы сегодня к обсуждению любых вопросов, в том числе газовых. Мы не ставили их в повестку дня, но, если этот вопрос будет поднят, Президент будет говорить об этом", - сказал он.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить в Париже вопросы поставок газа.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, Нормандский формат
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.