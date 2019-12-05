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Рада ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ по расширению метро в Харькове

Рада ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ по расширению метро в Харькове

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком о продлении третьей линии Харьковского метрополитена. Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 0008 о ратификации Финансового соглашения (Проект “Расширение харьковского метрополитена” (проект “Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков”) между Украиной и Европейским инвестиционным банком предусматривает улучшение транспортного обслуживания города Харькова.

Так, реализация проекта “Расширение харьковского метрополитена” будет осуществляться за счет средств займа Европейского инвестиционного банка на следующих условиях: сумма займа — 160 млн евро, количество траншей — 20, минимальная сумма транша — 5 млн евро, общий период погашения займа — 25 лет, включая льготный период — 4 года, первая дата погашения займа — 20.04.2022; последняя дата погашения займа — 20.10.2042. Комиссия за резервирование средств не взимается.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Министерство инфраструктуры планирует построить наземное метро вокруг Киева, будет соединено с метрополитеном и проходить через Троещину.

Источник: УНН
Теги: Украина, метрополитен, ВРУ, ЕИБ, Харьков и Харьковская область
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