Пограничники рассказали об использовании сайта "Миротворец"

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Информация, размещаемая на сайте “Миротворец” не является обязательной для выполнения Государственной пограничной службой. Об этом во время пресс конференции “Стратегические коммуникации — составная эффективного реформирования правоохранительной системы” отметил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, передает корреспондент УНН.

“Информация размещена сайте “Миротворец” она не является обязательной для выполнения нами. Мы обращаем внимание и на информацию размещенную на сайте “Миротворец”. Если она подтверждается, мы подтверждаем из других источников, что человек, гражданин Российского государства или другого государства незаконно посещал временно оккупированные или аннексированные территории Украины обычно у нас есть все основания не пропустить этого человека на территорию Украины. Мы не руководствуемся только той информацией, которая выложена на сайте “Миротворец”, — отметил он.

Напомним, заместитель министра юстиции Украины — Уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина обратился с открытым обращением к сайту “Миротворец” не публиковать информацию о представителях РФ в ЕСПЧ и других участников межгосударственных дел Украины против России до вынесения решения ЕСПЧ.