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В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
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У Зеленского назвали условия для начала консультаций относительно амнистии террористов

У Зеленского назвали условия для начала консультаций относительно амнистии террористов

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак во время выступления в Чатем Хаус в Лондоне на конференции относительно ожиданий от "нормандского саммита" заявил, что консультации с обществом и парламентом в вопросе амнистии террористов на Донбассе начнутся в случае, если Россия будет делать шаги навстречу имплементации минских договоренностей. Тезисы выступления Ермака привела на своей странице в Facebook начальник отдела международного сотрудничества и коммуникаций Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Екатерина Смаглий, передает УНН.

"Андрей Ермак обещает начать консультации с обществом и парламентом в вопросе амнистии террористов на Донбассе, если Россия будет делать шаги навстречу имплементации Минских договоренностей", - написала Смаглий.

Напомним, ранее в МИД заявили, что в Украине полное или частичное освобождение от наказания участников преступлений на Донбассе может состояться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, Минские соглашения, амнистия
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