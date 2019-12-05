У Президента выразили желание изменить формулу "представительства территорий" в Минске

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украина стремится замены представителей ОРДЛО, которые “представляют Донбасс” в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сказал помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак в Чатем Хаусе в Лондоне на конференции о ожиданиях от “нормандского саммита”, передает корреспондент УНН.

“Вы знаете, что в Минске в трехстороннем контактной группе сегодня присутствуют Украина, Россия и ОБСЕ. Также есть так называемые эксперты, представляющие территории. Вы знаете, что в минских договоренностях практически по каждому пункту есть, что это должно быть согласовано с представителями территорий. Все время почему-то представителями территорий были представители не определенных организаций, которые сегодня не поддержаны и не принимаются официально ни одним государством, даже Россией. Мы считаем, что это не справедливо, поэтому предлагаем следующую идею: мы имеем 9 районов в Луганской области и 9 районов в Донецкой. Было бы логично, чтобы сегодня мы имели по одному представителю от той части, то есть 18 человек, и 18 человек, которых назначим мы”, — сказал Ермак.

Он напомнил, что до войны на этих территориях проживало более 6 миллионов человек, сегодня — только 1,5: многие уехали от войны и проживают сегодня на территории, подконтрольной правительству Украины.

“Мы предлагаем, чтобы представителями территорий были люди, которые сегодня имеют какую-то связь, которые имеют прописку сегодня в тех 18 районах, имеют какую-то недвижимость, бизнес — то есть имеют юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы. И мы хотим, чтобы это были люди, которые известны, к которым прислушиваются, мнение которых имеет уважительную репутацию — спортсмены, деятели культуры”, — добавил представитель Президента.

Позже журналистам он сообщил, что планируется “изменить сегодня формулу представительства территорий в Минске, в ТКГ”.

“Потому что сегодня территории в Минске почему-то представляют люди, которые являются представителями территорий, которые сегодня неподконтрольные Украины. Но мы говорим о населении Донбасса, которое сегодня действительно является представителями этих территорий, и они должны иметь сегодня право говорить и выражать свое мнение”, — добавил он.

Как писал УНН, у Президента заявили о готовности обсудить тему газа на “нормандском саммите”.