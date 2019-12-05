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В Одесской области объявили дни траура из-за пожара в колледже

В Одесской области объявили дни траура из-за пожара в колледже

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Одесской области объявили 5-6 декабря днями траура в связи с пожаром в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Одесской областной государственной администрации.

"В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 4 декабря 2019 года и привела к гибели людей - объявить 5-6 декабря 2019 году в области днями траура по погибшим", - говорится в сообщении.

Также указано, что в дни траура на всей территории области нужно приспустить Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций.

"Все развлекательные мероприятия должны быть отменены", - добавили в пресс-службе.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики и права начался в 10:00 утра 4 декабря.

Из-за пожара погиб один человек.

Также напомним, в Одессе объявили 5-6 декабря днями траура в связи с пожаром в колледже.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, вузы, траур, пожары
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