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Нардеп: перед нормандским саммитом ожидается встреча Путина и Зеленского

Нардеп: перед нормандским саммитом ожидается встреча Путина и Зеленского

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко сообщил, что встреча Президента Украины с президентом РФ состоится до начала встречи в четырехстороннем формате. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Нормандский саммит начнется с двухсторонней закрытой встречи между Зеленским и Путиным. То есть, вначале пройдут переговоры непосредственно между Зеленским и Путиным, и только после них будет уже общая встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России”, — написал нардеп.

Напомним, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в “нормандском формате” на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский
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