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На коляски и протезы для людей с инвалидностью в регионы отправили более 700 млн грн

На коляски и протезы для людей с инвалидностью в регионы отправили более 700 млн грн

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На технические средства реабилитации уже пошли в регионы и доступны для использования 787 млн грн. Об этом министр социальной политики Юлия Соколовская написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сразу две хорошие новости для людей с инвалидностью! Первая: 787 млн грн на технические средства реабилитации, которые мы дополнительно выделили в рамках перераспределения бюджета 2019 года, уже ушли в регионы и доступны для использования", - написала Соколовская.

Так, эти средства позволят дополнительно закупить около 250 тыс. средств (протезы, ортезы, коляски).

"Если в управлении социальной защиты населения вам скажут, что денег нет, - у нас для вас вторая хорошая новость! Горячая линия для лиц с инвалидностью начала работать с опережением графика и доступна уже сейчас! Звоните по телефону 1539, у операторов будет информация о суммах средств, направленных в каждый район", - добавила министр.

Она также напомнила, что в Украине более 90 предприятий соответствуют квалификационным требованиям производства технических средств реабилитации.

Как ранее сообщал УНН, правительство собиралось полностью обеспечить техническими средствами реабилитации людей с инвалидностью, и выделил на это более 700 миллионов.

Источник: УНН
Теги: Минсоцполитики, протезирование, реабилитация, Юлия Соколовская
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