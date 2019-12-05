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Генконсул Украины в Ростове-на-Дону посетит осужденного фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” в СИЗО

Генконсул Украины в Ростове-на-Дону посетит осужденного фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” в СИЗО

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетит осужденного на 17 лет строгого режима фигуранта севастопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Энвера Сейтосманова в СИЗО. Его видеообращение опубликовала на своей страничке в Facebook организация Крымская солидарность, передает УНН.

“Генеральное консульство Украины не оставит нашего гражданина в беде, конечно же будет реакция Министерства иностранных дел Украины. Мы же здесь со своими коллегами в Генеральном консульстве всегда поддерживаем и будем продолжать поддерживать нашего гражданина. У меня в руках очередное разрешение на визит к Энверу в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону, где я буду на следующей неделе”, — сообщил генконсул.

Малышевский поблагодарил всех за поддержку и отметил, что Сейтосманова можно вернуть домой.

“Рано или поздно Энвер будет дома со своей семьей и со своим народом”, — заявил Малышевский после решения суда.

Напомним, что суд РФ приговорил фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” Сейтосманова к 17 годам заключения.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, СИЗО, консул
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