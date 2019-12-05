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Дело Альперина: всем подозреваемым избрали меры пресечения

Дело Альперина: всем подозреваемым избрали меры пресечения

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Всем подозреваемым по делу о растаможивании импортированных товаров по заниженным ценам избрали меры пресечения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.

"Так, в отношении заместителя начальника таможни и инспектора таможни применены меры пресечения в виде ночного домашнего ареста с возложением обязанностей: сдать на хранение прибывать к следователю или прокурору в уголовном производстве по первому требованию, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины, носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении.

Также в ВАКС напоминают, что всего на рассмотрение суда поступило 11 ходатайств, ранее были уже избраны меры пресечения по 9 ходатайствам.

Напомним, основного фигуранта, одесского бизнесмена Альперина арестовали на два месяца и определили залог в 70 млн грн.

Напомним, все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

Источник: УНН
Теги: Антикоррупционный суд, САП, Вадим Альперин
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