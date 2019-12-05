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В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
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В МИД вызвали посла Казахстана после заявлений Токаева о Крыме

В МИД вызвали посла Казахстана после заявлений Токаева о Крыме

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым, обнародованная на русскоязычной версии веб-страницы государственной телерадиокомпании ФРГ Deutsche Welle. По результатам встречи, обе стороны подтвердили свою твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 года, который является основой наших двусторонних отношений и сотрудничества", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что во время встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях.

Напомним, накануне появилась информация о словах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о том, что правительство Казахстана не называет то, что произошло в Крыму, аннексией.

В тот же день в МИД пообещали соответствующие демарши казахстанской стороне из-за упомянутых заявлений.

Источник: УНН
Теги: МИД, Крым, Украина, Казахстан
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