Усик: бой с Чисорой получился бы замечательным

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Ведущий боксер Украины Александр Усик сообщил, что не против встретиться с британским бойцом в супертяжелом весе Дереком Чисорой. Слова боксера приводит “Youtube-канал” Усика, передает УНН.

“Я не летаю где-то в облаках и не думаю о следующих пояса. Мне нравится боксировать, я хочу боксировать. Если это будет за пояс, я буду только рад. С Чисорой, мне кажется, получился бы великолепный поединок. Он, конечно, дядя в возрасте, но посмотрите, что он делает”, — подчеркнул Усик.

Стоит отметить, что британский боксер зимбабвийского происхождения провел в профессиональной карьере 41 бой — 32 победы, 23 из которых нокаутом при 9 поражениях. Чисора успел провести две бои против Диллиан Уайта, Тайсона Фьюри, Пулев и Виталия Кличко.

Напомним, что Чисора рассматривается в качестве возможного соперника Усика.