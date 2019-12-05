Омбудсмен констатировала, что переселенцы до сих пор не обеспечены жильем

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц остается нерешенным. Об этом в своем Telegram-канале написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Приняла участие в заседании комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Заслушав информацию, хочу отметить, что нерешенным остается вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных человек. Более того, на данный момент, учета таких лиц нет", - написала Денисова.

Она добавила, что для решения этого вопроса нужно внести изменения в Жилищный кодекс, который был принят еще во времена Советского Союза. В нем указан механизм осуществления такого учета.

Напомним, что Кабинет министров Украины выделил 200 млн грн на программу "жилье на льготных условиях", которая позволит обеспечить жильем более 200 семей участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц. За день по ипотеку обратились 3,5 тыс. человек.