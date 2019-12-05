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С криворожского лицея эвакуировали около 800 учеников из-за задымления

С криворожского лицея эвакуировали около 800 учеников из-за задымления

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Днепропетровской области, в одном из лицеев города Кривой Рог, произошло задымление из-за короткого замыкания без последующего горения. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Так, в 11.15 в службу спасения поступило сообщение по адресу городского лицея № 81. К месту вызова были привлечены пожарные части города Кривой Рог.

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“По прибытию было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Персонал заведения эвакуировал около 800 учеников до прибытия пожарно-спасательных подразделений”, — сообщили в ГСЧС.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3 этаже 6-ти этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар локализован на площади 4 тыс. Кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 29 человек пострадали. В полиции открыли уголовное производство.

Сейчас в полиции рассматривают две версии пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которой погиб один человек и пропали еще 14 человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, Днепр и Днепропетровская область, ГСЧС, Кривой Рог
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