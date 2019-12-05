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Пограничникам в этом году 550 раз предлагали взятки

Пограничникам в этом году 550 раз предлагали взятки

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В 2019 году пограничникам предлагали взятки уже 550 раз. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко на конференции "Стратегические коммуникации - составляющая эффективного реформирования правоохранительной системы", передает корреспондент УНН.

"Только в этом году мы фиксируем более 550 случаев попыток предоставления неправомерной выгоды нашему персоналу и случаи, когда наш персонал отказывался от этих взяток на общую сумму на более 1,6 млн грн", - сказал он.

По его словам, важно, чтобы пограничная служба ассоциировалась с преданностью государству.

"Наша цель, чтобы пограничник ассоциировался в обществе не с очередями на границе, несо взятками, попытками давить на людей, пересекающих государственную границу, а ассоциировался с преданностью государству, честным, патриотичным отношением к гражданам и выполнением своих обязанностей", - добавил он.

Напомним, в Луганской области мужчина, который был осужден девять раз, пытался за взятку пересечь российско-украинскую границу.

Источник: УНН
Теги: взятка, пограничники, Госпогранслужба
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