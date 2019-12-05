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Небритый и в свитере: Зеленский появится на обложке Time

Небритый и в свитере: Зеленский появится на обложке Time

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Авторитетное издание Time в декабре посвятит главную статью номера президенту Украины Владимиру Зеленскому. Номер с Зеленским на обложке выйдет 16 декабря, передаёт УНН.

“Я не боюсь вопросов об импичменте”, — наводит издание цитату Президента. Так, статью под названием The Man in the Middle (с англ. “Человек посередине”) иллюстрирует изображение Зеленского, сделанное 30 ноября в его киевском офисе во время интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

“Президент Украины Владимир Зеленский о нахождении между Путиным и Трампом”, — говорится в анонсе.

Как сообщал УНН, ранее в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский проект газопровода “Северный поток — 2” ослабил позиции Украины на газовых переговорах, при этом не исключено, что вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи “нормандской четверки” 9 декабря.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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