Нардепы приняли за основу проект закона о признании лиц без гражданства

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу проект закона о признании лиц без гражданства. Соответствующее решение поддержали 361 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2335 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства предусматривает процедуры признания такого лица - лицом без гражданства.

В дальнейшем это позволит для таких лиц законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.

Кроме того, при проживании на территории Украины в указанном статусе более 2 лет человек сможет получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.

Также проектом предусмотрены изменения в Закон Украины "О занятости населения" для предоставления возможности лицам без гражданства реализовать право на труд и надлежащие условия жизни.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, по оценке Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, на сегодняшний день в Украине проживают более 35 тыс. человек без гражданства.