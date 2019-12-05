Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 декабря 2019 17:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1710
Версия для печати

Нардепы приняли за основу проект закона о признании лиц без гражданства

Нардепы приняли за основу проект закона о признании лиц без гражданства

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу проект закона о признании лиц без гражданства. Соответствующее решение поддержали 361 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2335 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства предусматривает процедуры признания такого лица - лицом без гражданства.

В дальнейшем это позволит для таких лиц законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.

Кроме того, при проживании на территории Украины в указанном статусе более 2 лет человек сможет получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.

Также проектом предусмотрены изменения в Закон Украины "О занятости населения" для предоставления возможности лицам без гражданства реализовать право на труд и надлежащие условия жизни.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, по оценке Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, на сегодняшний день в Украине проживают более 35 тыс. человек без гражданства.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, гражданство, законопроект
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.