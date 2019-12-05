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Нардепы приняли проект закона о соцзащите лиц с инвалидностью вследствие войны

Нардепы приняли проект закона о соцзащите лиц с инвалидностью вследствие войны

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу проект закона №1198 о социальной защите отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны. Соответствующее решение поддержали 313 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №1198 о внесении изменения в ст. 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны предусматривает повышение уровня социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции, участвовавших в проведении антитеррористической операции, осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Также под действие законопроекта подпадают лица с инвалидностью из числа волонтеров, добровольцев и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны путем предоставления им права на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Службе Госспецсвязи, МВД Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.

Также нардепы сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Соответствующее решение поддержали 262 народных депутата Украины.

Напомним, парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, то есть документ, который предоставляет статус участников боевых действий добровольцам.

Источник: УНН
Теги: социальная помощь, законопроект, инвалид, ВРУ
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