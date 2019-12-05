ПЦУ гарантировала материальное содержание и "достойные условия жизни" для Филарета после ликвидации УПЦ КП

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На заседании Священного Синода Православной церкви Украины был рассмотрен вопрос о положении Почетного Патриарха Филарета после проведения ликвидации УПЦ Киевского патриархата, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Православной церкви Украины.

“На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) 5 декабря 2019 года был рассмотрен вопрос о положении Почетного Патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации “Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата”, — указано в сообщении.

Пресс-служба также указала, что синод принял следующие решения:

Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения Почетного Патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации “Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата” и учитывая позицию Почетного Патриарха Филарета — создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии.

Почетный Патриарх Филарет имеет право для пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36.

Почетный Патриарх Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

Пожизненное материальное содержание Почетного Патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований.

“Подчеркиваем, что неоднократно распространяемые мысли, что якобы Православная Церковь Украины „желает выбросить Патриарха Филарета на улицу“ — не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и в общественности”, — добавили в ПЦУ.

Стоит напомнить, что в ПЦУ верят, что Филарет передумает и вернется.