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ПЦУ гарантировала материальное содержание и "достойные условия жизни" для Филарета после ликвидации УПЦ КП

ПЦУ гарантировала материальное содержание и "достойные условия жизни" для Филарета после ликвидации УПЦ КП

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На заседании Священного Синода Православной церкви Украины был рассмотрен вопрос о положении Почетного Патриарха Филарета после проведения ликвидации УПЦ Киевского патриархата, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Православной церкви Украины.

“На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) 5 декабря 2019 года был рассмотрен вопрос о положении Почетного Патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации “Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата”, — указано в сообщении.

Пресс-служба также указала, что синод принял следующие решения:

  • Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения Почетного Патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации “Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата” и учитывая позицию Почетного Патриарха Филарета — создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии.
  • Почетный Патриарх Филарет имеет право для пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36.
  • Почетный Патриарх Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.
  • Пожизненное материальное содержание Почетного Патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований.

“Подчеркиваем, что неоднократно распространяемые мысли, что якобы Православная Церковь Украины „желает выбросить Патриарха Филарета на улицу“ — не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и в общественности”, — добавили в ПЦУ.

Стоит напомнить, что в ПЦУ верят, что Филарет передумает и вернется.

Источник: УНН
Теги: Украина, Филарет, УПЦ КП, Епифаний, ПЦУ

В тексте упоминаются

Епифаний Митрополит
Епифаний Митрополит
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