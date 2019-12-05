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ГПУ обратилась в Международный суд относительно действий РФ во время боев за Иловайск и Дебальцево

ГПУ обратилась в Международный суд относительно действий РФ во время боев за Иловайск и Дебальцево

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно совершения Россией внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины во время боев за Иловайск и Дебальцево. Об этом сообщает пресс-служба на сайте ГПУ, передает УНН.

"Суть сообщение состоит из фактов внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных Сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз "Регион войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщение будет рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014-2019 годов", - отметили в ГПУ.

По информации прокуратуры, Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещена и практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.

"Офис прокурора был проинформирован, что упомянутые незаконные вооруженные формирования возможно используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Генеральная прокуратура продолжает собирать доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины, совершение военных преступлений и преступлений против человечности в целях обеспечения неотвратимости наказания.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины в апреле обещала передать в Международный уголовный суд информацию и полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Россия, Иловайский котел, Дебальцево, Иловайск, Международный суд ООН
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