Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 декабря 2019 19:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2970
Версия для печати

Пелоси распорядилась подготовить обвинения против Трампа в рамках импичмента

Пелоси распорядилась подготовить обвинения против Трампа в рамках импичмента

Нэнси Пелоси

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала председателя судебного комитета Джерролда Надлера подготовить обвинения в отношении президента США Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента, передаёт УНН со ссылкой на CBS.

“К сожалению, но с уверенностью и смирением, верностью нашим основателям и сердцем, полным любви к Америке, сегодня я прошу нашего председателя приступить к подготовке обвинений по импичменту”, — сказала Пелоси.

Объявление Пелоси является формальным свидетельством того, что Палата представителей будет продвигаться с обвинением Трампа после нескольких недель слушаний.

Ожидается, что голосование будет проходить по партийной линии, поскольку республиканцы считают расследование импичмента попыткой демократов подорвать репутацию президента.

Заявление Пелоси следует за показаниями четырех экспертов по Конституции в среду.

Напомним, в понедельник юрист Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп не прибудет на слушания по процедуре импичмента в Комитете по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США, назначенные на 4 декабря.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа. 

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября. 

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп, импичмент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.