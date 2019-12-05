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Рада приняла за основу законопроект об отчетности партий

Рада приняла за основу законопроект об отчетности партий

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу проект закона №2336 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2336 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции предусматривает решение проблем, связанных с правовым регулированием деятельности политических партий, возникших в связи с применением Закона "О политических партиях в Украине" на практике.

Кроме того, законопроект направлен на уменьшение функциональной нагрузки на представителей партий, ответственных за подготовку и представление финансовых отчетов партий в НАПК, повышение эффективности осуществления НАПК своих контрольных полномочий в сфере финансирования политики.

А также законопроект предусматривает создание условий для внедрения эффективного независимого внешнего и внутрипартийного контроля за финансированием деятельности партий и использованием ими средств.

Парламентарии сократили вполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрены расходы на государственное финансирование партий.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, партии
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