В "Слуге народа" объяснили провал с увольнением Яременко

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Внутренняя дискуссия относительно кандидата на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества помешала уволить нынешнего руководителя Богдана Яременко, который попал в громкий секс-скандал. Такое мнение журналистам высказал народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, передает УНН.

Он пояснил, что "слуги" не имеют никаких дискуссий об увольнении Яременко, речь идет именно о процедуре назначения нового председателя Комитета, которая оказалась довольно запутанной.

"... лучше было проголосовать отдельно два решения, но что сделано, то сделано", - сказал Гетманцев.

Также он выразил уверенность, что выводы будут сделаны, и "мы вернемся к этому вопросу или с этой кандидатурой, или с другой".

Напомним, народные депутаты Украины не приняли проект постановления № 2534 об увольнении народного депутата Украины Богдана Яременко с должности председателя комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества и назначения на эту должность нардепа от фракции "Слуга народа" Ясько Елизаветы. За соответствующее решение об увольнении проголосовали только 186 народных депутатов, этих голосов не хватило для принятия постановления.

Как сообщал УНН, председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Позже три фракции Верховной Рады требовали отставки народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики за секс-скандала.